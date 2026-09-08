Бутерброды с киви: рецепт очень вкусной и простой закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт вкусных бутербродов с киви
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Закусочные бутерброды можно готовить не только с рыбой, колбасой, а также шпротами, хамоном. А также очень вкусно и оригинально будет с киви.

Вкусные бутерброды с киви

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сырной намазкой и киви. 

Ингредиенты: 

  • багет 1 шт.
  • киви 2 шт.
  • орехи горсть
  • масло 50 г
  • плавленый сыр 50 г
  • чеснок 2 зуб. 
  • майонез 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Орехи нарезаем ножом (блендер не используем) размером примерно с рисовое зернышко. Смешиваем в миске орехи, масло комнатной температуры и плавленый сыр. Выжимаем чеснок, добавляем майонез и все перемешиваем.

Намазка для блюда

2. Багет нарезаем на кусочки. Поджариваем с двух сторон на сухой сковороде. Киви нарезаем ломтиками.

Хлеб для основы

Готовой смесью намазываем ломтики багета, сверху киви!

Готовые бутерброды

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