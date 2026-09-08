Бутерброды с киви: рецепт очень вкусной и простой закуски за 5 минут
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Закусочные бутерброды можно готовить не только с рыбой, колбасой, а также шпротами, хамоном. А также очень вкусно и оригинально будет с киви.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сырной намазкой и киви.
Ингредиенты:
- багет 1 шт.
- киви 2 шт.
- орехи горсть
- масло 50 г
- плавленый сыр 50 г
- чеснок 2 зуб.
- майонез 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Орехи нарезаем ножом (блендер не используем) размером примерно с рисовое зернышко. Смешиваем в миске орехи, масло комнатной температуры и плавленый сыр. Выжимаем чеснок, добавляем майонез и все перемешиваем.
2. Багет нарезаем на кусочки. Поджариваем с двух сторон на сухой сковороде. Киви нарезаем ломтиками.
Готовой смесью намазываем ломтики багета, сверху киви!
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