Бутерброды с киви: рецепт очень вкусной и простой закуски за 5 минут

Закусочные бутерброды можно готовить не только с рыбой, колбасой, а также шпротами, хамоном. А также очень вкусно и оригинально будет с киви.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сырной намазкой и киви.

Ингредиенты:

багет 1 шт.

киви 2 шт.

орехи горсть

масло 50 г

плавленый сыр 50 г

чеснок 2 зуб.

майонез 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Орехи нарезаем ножом (блендер не используем) размером примерно с рисовое зернышко. Смешиваем в миске орехи, масло комнатной температуры и плавленый сыр. Выжимаем чеснок, добавляем майонез и все перемешиваем.

2. Багет нарезаем на кусочки. Поджариваем с двух сторон на сухой сковороде. Киви нарезаем ломтиками.

Готовой смесью намазываем ломтики багета, сверху киви!

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