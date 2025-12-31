Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Бутерброды "Шуба" для новогоднего стола: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
372
Рецепт блюда

Бутерброды с сельдью и свеклой – лучшая закуска для праздничного стола. Для яркого вкуса можно добавить огурец соленый, чеснок, зелень.

Бутерброды "Шуба" для новогоднего стола: самый простой рецепт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных бутербродов с сельдью, свеклой и горчицей. 

Ингредиенты:

  • Бородинский хлеб
  • Отварная свекла
  • Чеснок
  • Майонез
  • Сельдь
  • Лук фиолетовый 
  • Дижонская горчица
  • Огурчики корнишоны

Способ приготовления: 

1. Обжарьте хлеб. 

Бутерброды "Шуба" для новогоднего стола: самый простой рецепт

2. Натрите свеклу, добавьте чеснок тертый, майонез. 

Бутерброды "Шуба" для новогоднего стола: самый простой рецепт

3. Намажьте свекольной смесью хлеб, сверху выложите сельдь, кусочек огурца.

Бутерброды "Шуба" для новогоднего стола: самый простой рецепт

