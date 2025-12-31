Бутерброды с сельдью и свеклой – лучшая закуска для праздничного стола. Для яркого вкуса можно добавить огурец соленый, чеснок, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных бутербродов с сельдью, свеклой и горчицей.

Ингредиенты:

Бородинский хлеб

Отварная свекла

Чеснок

Майонез

Сельдь

Лук фиолетовый

Дижонская горчица

Огурчики корнишоны

Способ приготовления:

1. Обжарьте хлеб.

2. Натрите свеклу, добавьте чеснок тертый, майонез.

3. Намажьте свекольной смесью хлеб, сверху выложите сельдь, кусочек огурца.

