Бутерброды "Шуба" для новогоднего стола: самый простой рецепт
Бутерброды с сельдью и свеклой – лучшая закуска для праздничного стола. Для яркого вкуса можно добавить огурец соленый, чеснок, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных бутербродов с сельдью, свеклой и горчицей.
Ингредиенты:
- Бородинский хлеб
- Отварная свекла
- Чеснок
- Майонез
- Сельдь
- Лук фиолетовый
- Дижонская горчица
- Огурчики корнишоны
Способ приготовления:
1. Обжарьте хлеб.
2. Натрите свеклу, добавьте чеснок тертый, майонез.
3. Намажьте свекольной смесью хлеб, сверху выложите сельдь, кусочек огурца.
