Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом
Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. Для яркого и оригинального вкуса кулинары советуют добавлять чеснок, соленые огурцы, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- черный хлеб
- майонез
- шпроты
- укроп (можно заменить на зеленый лук)
- огурец (квашеный или маринованный)
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Хлеб разрезать на треугольники и слегка смазать майонезом.
2. Выложить на длинную сторону шпроты, добавить веточку укропа и 2 кружочка огурчика.
3. Выложить совсем немного горчицы в зернах для красоты и вкуса.
