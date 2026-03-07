Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
216
Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. Для яркого и оригинального вкуса кулинары советуют добавлять чеснок, соленые огурцы, зелень.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, которые готовятся 10 минут.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

Ингредиенты: 

  • черный хлеб
  • майонез
  • шпроты
  • укроп (можно заменить на зеленый лук)
  • огурец (квашеный или маринованный)
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. Хлеб разрезать на треугольники и слегка смазать майонезом.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

2. Выложить на длинную сторону шпроты, добавить веточку укропа и 2 кружочка огурчика.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

3. Выложить совсем немного горчицы в зернах для красоты и вкуса. 

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

