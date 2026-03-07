Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. Для яркого и оригинального вкуса кулинары советуют добавлять чеснок, соленые огурцы, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

черный хлеб

майонез

шпроты

укроп (можно заменить на зеленый лук)

огурец (квашеный или маринованный)

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Хлеб разрезать на треугольники и слегка смазать майонезом.

2. Выложить на длинную сторону шпроты, добавить веточку укропа и 2 кружочка огурчика.

3. Выложить совсем немного горчицы в зернах для красоты и вкуса.

