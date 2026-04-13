Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. Для яркого вкуса можно добавить намазку на хлеб из яиц с чесноком, а также свежие и соленые огурцы, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с укропом.

Ингредиенты:

темный хлеб

майонез – 4-5 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

яйца – 3 шт.

шпроты – 1 б.

укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Хлеб порезать на кусочки, можно еще по желанию поджарить его немного на гриле, или сухой сковородке.

2. Намазка: к майонезу выдавить чеснок и перемешать. Отваренные яйца потереть на мелкую терку.

3. Ломтик хлеба смазать майонезом с чесноком, выложить потертое яйцо, сверху рыбу и веточку укропа.

