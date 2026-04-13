Все рецепты
Бутерброды со шпротами для праздничного стола: делимся легким рецептом
Бутерброды со шпротами – классика, которую умеют готовить все. Для яркого вкуса можно добавить намазку на хлеб из яиц с чесноком, а также свежие и соленые огурцы, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с укропом.
Ингредиенты:
- темный хлеб
- майонез – 4-5 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- яйца – 3 шт.
- шпроты – 1 б.
- укроп – несколько веточек
Способ приготовления:
1. Хлеб порезать на кусочки, можно еще по желанию поджарить его немного на гриле, или сухой сковородке.
2. Намазка: к майонезу выдавить чеснок и перемешать. Отваренные яйца потереть на мелкую терку.
3. Ломтик хлеба смазать майонезом с чесноком, выложить потертое яйцо, сверху рыбу и веточку укропа.
