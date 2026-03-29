Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Бутерброды со шпротами для праздничного стола: делимся рецептом вкусной закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
78
Самая легкая и вкусная домашняя закуска для праздничного стола – бутерброды со шпротами. Дл яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, помидор, огурцы. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, праздничных бутербродов со шпротами. 

Ингредиенты:

  • багет
  • шпроты
  • крем-сыр
  • помидор
  • укроп
  • майонез (для украшения)

Способ приготовления: 

1. Багет нарезать ломтиками и подсушить в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.

2. Сверху ломтики багета смазать крем-сыром, выложить шпроты, нарезанные полукольцами помидоры и укроп.

3. Сверху украсить майонезом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты