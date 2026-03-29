Все рецепты
Бутерброды со шпротами для праздничного стола: делимся рецептом вкусной закуски за 5 минут
Самая легкая и вкусная домашняя закуска для праздничного стола – бутерброды со шпротами. Дл яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, помидор, огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, праздничных бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- багет
- шпроты
- крем-сыр
- помидор
- укроп
- майонез (для украшения)
Способ приготовления:
1. Багет нарезать ломтиками и подсушить в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.
2. Сверху ломтики багета смазать крем-сыром, выложить шпроты, нарезанные полукольцами помидоры и укроп.
3. Сверху украсить майонезом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: