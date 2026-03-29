Самая легкая и вкусная домашняя закуска для праздничного стола – бутерброды со шпротами. Дл яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, помидор, огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, праздничных бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

багет

шпроты

крем-сыр

помидор

укроп

майонез (для украшения)

Способ приготовления:

1. Багет нарезать ломтиками и подсушить в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.

2. Сверху ломтики багета смазать крем-сыром, выложить шпроты, нарезанные полукольцами помидоры и укроп.

3. Сверху украсить майонезом.

