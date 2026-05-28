Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом бюджетной закуски

Бутерброды со шпротами – классическая закуска, которую умеют готовить все. Для яркого вкуса добавьте соленый огурец, зелень, помидоры, чеснок.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом бюджетной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты: 

  • темный хлеб
  • майонез – 4-5 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • яйца – 3 шт.
  • шпроты – 1 б.
  • укроп – несколько веточек

Способ приготовления: 

1. Хлеб порезать на кусочки. Можно еще по желанию поджарить его немного на гриле, или сухой сковородке.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом бюджетной закуски

2. К майонезу выдавить чеснок и перемешать. Отваренные яйца потереть на мелкую терку.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом бюджетной закуски

3. Ломтик хлеба смазать майонезом с чесноком, выложить потертое яйцо, сверху шпроты и веточку укропа. 

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом бюджетной закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты