Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом бюджетной закуски
Бутерброды со шпротами – классическая закуска, которую умеют готовить все. Для яркого вкуса добавьте соленый огурец, зелень, помидоры, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- темный хлеб
- майонез – 4-5 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- яйца – 3 шт.
- шпроты – 1 б.
- укроп – несколько веточек
Способ приготовления:
1. Хлеб порезать на кусочки. Можно еще по желанию поджарить его немного на гриле, или сухой сковородке.
2. К майонезу выдавить чеснок и перемешать. Отваренные яйца потереть на мелкую терку.
3. Ломтик хлеба смазать майонезом с чесноком, выложить потертое яйцо, сверху шпроты и веточку укропа.
