Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом простой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
18
Бутерброды со шпротами
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Бутерброды со шпротами – очень вкусная, простая, домашняя закуска, которую можно готовить хоть каждый день. Для оригинального вкуса добавьте чеснок, намазку из сыра.

Бутерброды со шпротами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и оригинальных бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

  • темный хлеб
  • майонез 4-5 ст.л
  • чеснок 2 зуб.
  • яйца 3 шт.
  • шпроты 1 банка
  • укроп несколько веточек

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать на кусочки, можно подсушить.

Хлеб для блюда

2. Натрите яйца, чеснок и добавьте майонез, перемешайте.

Намазка для бутербродов

3. Смажьте хлеб намазкой, сверху шпроты и укроп.

Готовые бутерброды

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