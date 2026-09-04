Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом простой закуски

Бутерброды со шпротами – очень вкусная, простая, домашняя закуска, которую можно готовить хоть каждый день. Для оригинального вкуса добавьте чеснок, намазку из сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и оригинальных бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

темный хлеб

майонез 4-5 ст.л

чеснок 2 зуб.

яйца 3 шт.

шпроты 1 банка

укроп несколько веточек

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать на кусочки, можно подсушить.

2. Натрите яйца, чеснок и добавьте майонез, перемешайте.

3. Смажьте хлеб намазкой, сверху шпроты и укроп.

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