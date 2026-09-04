Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом простой закуски
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Бутерброды со шпротами – очень вкусная, простая, домашняя закуска, которую можно готовить хоть каждый день. Для оригинального вкуса добавьте чеснок, намазку из сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и оригинальных бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- темный хлеб
- майонез 4-5 ст.л
- чеснок 2 зуб.
- яйца 3 шт.
- шпроты 1 банка
- укроп несколько веточек
Способ приготовления:
1. Хлеб нарезать на кусочки, можно подсушить.
2. Натрите яйца, чеснок и добавьте майонез, перемешайте.
3. Смажьте хлеб намазкой, сверху шпроты и укроп.
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