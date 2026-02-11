Все рецепты
Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом
Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, бюджетных и при этом сытных и очень легких в приготовлении закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, плавленный сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 плавленых сырка
- 2 зубчика чеснока
- пучок укропа
- 1 ст. л майонеза
- шпроты
- соленый огурец
- подсушенный батон
Способ приготовления:
1. Перебейте блендером сыр, яйца, чеснок, зелень с майонезом.
2. Подсушите хлеб, смажьте намазкой и сверху шпроты, для яркого вкуса – соленый огурец.
