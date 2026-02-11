Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
606
Рецепт закуски

Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, бюджетных и при этом сытных и очень легких в приготовлении закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, плавленный сыр, зелень.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 2 зубчика чеснока
  • пучок укропа
  • 1 ст. л майонеза
  • шпроты
  • соленый огурец
  • подсушенный батон

Способ приготовления:

1. Перебейте блендером сыр, яйца, чеснок, зелень с майонезом.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

2. Подсушите хлеб, смажьте намазкой и сверху шпроты, для яркого вкуса – соленый огурец.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся оригинальным рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты