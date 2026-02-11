Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, бюджетных и при этом сытных и очень легких в приготовлении закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, плавленный сыр, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.

Ингредиенты:

2 яйца

2 плавленых сырка

2 зубчика чеснока

пучок укропа

1 ст. л майонеза

шпроты

соленый огурец

подсушенный батон

Способ приготовления:

1. Перебейте блендером сыр, яйца, чеснок, зелень с майонезом.

2. Подсушите хлеб, смажьте намазкой и сверху шпроты, для яркого вкуса – соленый огурец.

