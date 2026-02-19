Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
510
Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски

Бутерброды со шпротами – одна из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных закусок. Для яркого вкуса добавляйте чеснок, зелень, свежие и соленые огурцы.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 2 зубчика чеснока
  • пучок укропа
  • 1 ст. л майонеза
  • шпроты
  • соленый огурец
  • подсушенный батон

Способ приготовления: 

1. Перебейте сырки с вареными яйцами, майонезом и зеленью.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски

2. Хлеб подсушите, натрите чесноком и смажьте намазкой.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски

3. Сверху шпроты, соленый огурец.

Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты