Все рецепты
Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом вкусной закуски
Бутерброды со шпротами – одна из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных закусок. Для яркого вкуса добавляйте чеснок, зелень, свежие и соленые огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 плавленых сырка
- 2 зубчика чеснока
- пучок укропа
- 1 ст. л майонеза
- шпроты
- соленый огурец
- подсушенный батон
Способ приготовления:
1. Перебейте сырки с вареными яйцами, майонезом и зеленью.
2. Хлеб подсушите, натрите чесноком и смажьте намазкой.
3. Сверху шпроты, соленый огурец.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: