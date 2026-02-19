Бутерброды со шпротами – одна из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных закусок. Для яркого вкуса добавляйте чеснок, зелень, свежие и соленые огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой.

Ингредиенты:

2 яйца

2 плавленых сырка

2 зубчика чеснока

пучок укропа

1 ст. л майонеза

шпроты

соленый огурец

подсушенный батон

Способ приготовления:

1. Перебейте сырки с вареными яйцами, майонезом и зеленью.

2. Хлеб подсушите, натрите чесноком и смажьте намазкой.

3. Сверху шпроты, соленый огурец.

