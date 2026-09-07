Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом бюджетной закуски
1 минута
1,4 т.
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Бутерброды со шпротами – одна из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, зелень, специи, сыр плавленный, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких в приготовлении бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- хлеб
- шпроты
- соленые огурцы
- зелень
- майонез
- чеснок
Способ приготовления:
1. Поджарьте хлеб, натрите чесноком, добавьте майонез.
2. Сверху выложите шпроты, кусок соленого огурца, зелень.
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