Бутерброды со шпротами по-новому: делимся рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Бутерброды со шпротами
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Бутерброды со шпротами – одна из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, зелень, специи, сыр плавленный, зелень.

Вкусные бутерброды со шпротами

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких в приготовлении бутербродов со шпротами. 

Ингредиенты:

  • хлеб
  • шпроты
  • соленые огурцы
  • зелень
  • майонез
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Поджарьте хлеб, натрите чесноком, добавьте майонез.

Хлеб для бутербродов

2. Сверху выложите шпроты, кусок соленого огурца, зелень.

Готовые бутерброды

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