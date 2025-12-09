Бутерброды со шпротами – одна из самых простых и вкусных закусок. Готовить их можно можно добавив соленый или свежий огурец, а также зелень, это придаст закуске оригинального вкуса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной сырной намазкой.

Ингредиенты:

Батон 1 шт.

Крем-сыр 150 г

Чеснок 1 зуб.

Шпроты 1 банка

Огурцы маринованные

Способ приготовления:

1. Батон нарежьте на тонкие ломтики. Выложите на противень и подсушите в духовке (180°С, 5-7 мин.) или в мультипечке до легкой корочки.

2. Сделайте кремовую основу: соедините крем-сыр с измельченным чесноком. Перемешайте до однородной консистенции. Переложите массу в кондитерский мешок.

3. На каждый подсушенный ломтик батона нанесите крем-сыр в виде с помощью кондитерского мешка.

4. Выложите нарезанный огурец на верх, добавьте шпроту и украсьте зеленью! Посыпьте свежей зеленью, добавьте горчицу в зернах и подавайте к столу.

