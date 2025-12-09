Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт популярной закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Бутерброды со шпротами – одна из самых простых и вкусных закусок. Готовить их можно можно добавив соленый или свежий огурец, а также зелень, это придаст закуске оригинального вкуса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной сырной намазкой.

Ингредиенты:

  • Батон 1 шт.
  • Крем-сыр 150 г
  • Чеснок 1 зуб. 
  • Шпроты 1 банка
  • Огурцы маринованные

Способ приготовления:

1. Батон нарежьте на тонкие ломтики. Выложите на противень и подсушите в духовке (180°С, 5-7 мин.) или в мультипечке до легкой корочки.

2. Сделайте кремовую основу: соедините крем-сыр с измельченным чесноком. Перемешайте до однородной консистенции. Переложите массу в кондитерский мешок.

3. На каждый подсушенный ломтик батона нанесите крем-сыр в виде с помощью кондитерского мешка.

4. Выложите нарезанный огурец на верх, добавьте шпроту и украсьте зеленью! Посыпьте свежей зеленью, добавьте горчицу в зернах и подавайте к столу.

