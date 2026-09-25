Бутерброды со шпротами: рецепт классической закуски по-новому
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Бутерброды со шпротами – очень простая, но при этом вкусная домашняя закуска. Готовить их можно добавляя свежие и соленые огурцы, а также зелень, для яркого вкуса.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами с сырной намазкой.
Ингредиенты:
- батон
- шпроты
- майонез
- чеснок
- плавленный сыр
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте майонез, чеснок, специи и перемешайте.
2. Хлеб поджарьте, смажьте намазкой и добавьте шпроты.
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