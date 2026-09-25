Бутерброды со шпротами: рецепт классической закуски по-новому

Бутерброды со шпротами – очень простая, но при этом вкусная домашняя закуска. Готовить их можно добавляя свежие и соленые огурцы, а также зелень, для яркого вкуса.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами с сырной намазкой.

Ингредиенты:

батон

шпроты

майонез

чеснок

плавленный сыр

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте майонез, чеснок, специи и перемешайте.

2. Хлеб поджарьте, смажьте намазкой и добавьте шпроты.

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