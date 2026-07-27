Паста с овощами – это простой вариант вкусного домашнего блюда, которое можно приготовить без лишних усилий. Сочетание кабачка, баклажана и помидоров создает нежный ароматный соус, который прекрасно дополняет любой вид пасты. Такой рецепт подойдет для обеда или ужина, когда хочется быстро приготовить что-то сытное и аппетитное.

Идея приготовления пасты с овощами опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

помидоры – 2-3 шт.

оливковое масло – 1-2 столовые ложки.

сливки 15% – 60 мл.

отварная паста – 250-300 г.

соль – по вкусу.

чёрный перец – по вкусу.

сушеный чеснок – по вкусу.

сушеные томаты – по вкусу.

сушеный базилик – по вкусу.

свежая зелень – для подачи.

Способ приготовления:

1. Баклажан, кабачок и помидоры нужно помыть и нарезать на кусочки. Овощи выложить на разогретую сковороду, добавить оливковое масло, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости.

2. Когда овощи станут нежными, с помидоров и баклажана можно снять кожицу. Затем с помощью толкушки для картофеля размять овощи прямо на сковороде до однородной консистенции. Так получится ароматный домашний соус для пасты.

3. В овощную массу добавить соль, черный перец, сушеный чеснок, сушеные помидоры, базилик и другие специи по вкусу. Затем влить сливки, хорошо перемешать и оставить тушиться еще на 2-3 минуты.

4. После этого добавить в соус заранее отваренную пасту. Все тщательно перемешать, чтобы макароны равномерно покрылись нежной овощной смесью.

5. Перед подачей пасту с сезонными овощами можно посыпать свежей зеленью. Блюдо получается ароматным, простым в приготовлении и прекрасно подходит для быстрого домашнего обеда или ужина.

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