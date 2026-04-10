Быстрая пицца без приготовления теста: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Быстрая пицца без приготовления теста: делимся самым простым рецептом

Домашняя пицца – самый простое и вкусное блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Готовить ее можно из любого теста и даже просто из лаваша. Начинка также может быть любой.

Быстрая пицца без приготовления теста: делимся самым простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы без приготовления теста. 

Ингредиенты: 

  • 500 г. слоеного теста
  • томатное пюре
  • колбаса
  • шампиньоны
  • оливки
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Быстрая пицца без приготовления теста: делимся самым простым рецептом

2. Смазываем томатным пюре и выкладываем начинку, она может быть любой. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15-20 минут.

Быстрая пицца без приготовления теста: делимся самым простым рецептом

