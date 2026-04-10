Быстрая пицца без приготовления теста: делимся самым простым рецептом
Домашняя пицца – самый простое и вкусное блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Готовить ее можно из любого теста и даже просто из лаваша. Начинка также может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы без приготовления теста.
Ингредиенты:
- 500 г. слоеного теста
- томатное пюре
- колбаса
- шампиньоны
- оливки
- сыр
Способ приготовления:
1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
2. Смазываем томатным пюре и выкладываем начинку, она может быть любой. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15-20 минут.
