Быстрая пицца на жидком тесте за 5 минут: самый простой рецепт блюда для перекуса
Пицца – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить пиццу можно на дрожжевом тесте, а также просто из лаваша и жидкого – из яиц, молока и муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой домашней пиццы на жидком тесте.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 ч.л соли
- 200 г муки
- 350 г молока
- 1 ч.л масла
- черный перец
Для начинки:
- 150 г ветчины/колбасы/сосисок
- 150 г сыра
- красный перец
- кукуруза
- лук
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем соль, масло и перемешиваем. Всыпаем половину муки и вливаем половину молока, перемешиваем до однородности и высыпаем и выливаем другую половину. Замешиваем однородное тесто.
2. Выливаем на застеленный пергаментом противень, сверху выкладываем начинку и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25 минут.
