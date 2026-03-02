Пицца – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить пиццу можно на дрожжевом тесте, а также просто из лаваша и жидкого – из яиц, молока и муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой домашней пиццы на жидком тесте.

Ингредиенты:

3 яйца

1 ч.л соли

200 г муки

350 г молока

1 ч.л масла

черный перец

Для начинки:

150 г ветчины/колбасы/сосисок

150 г сыра

красный перец

кукуруза

лук

итальянские травы

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем соль, масло и перемешиваем. Всыпаем половину муки и вливаем половину молока, перемешиваем до однородности и высыпаем и выливаем другую половину. Замешиваем однородное тесто.

2. Выливаем на застеленный пергаментом противень, сверху выкладываем начинку и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25 минут.

