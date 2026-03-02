Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Быстрая пицца на жидком тесте за 5 минут: самый простой рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
18
Пицца – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить пиццу можно на дрожжевом тесте, а также просто из лаваша и жидкого – из яиц, молока и муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой домашней пиццы на жидком тесте. 

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 1 ч.л соли
  • 200 г муки
  • 350 г молока
  • 1 ч.л масла
  • черный перец

Для начинки:

  • 150 г ветчины/колбасы/сосисок
  • 150 г сыра
  • красный перец
  • кукуруза
  • лук
  • итальянские травы

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем соль, масло и перемешиваем. Всыпаем половину муки и вливаем половину молока, перемешиваем до однородности и высыпаем и выливаем другую половину. Замешиваем однородное тесто.

2. Выливаем на застеленный пергаментом противень, сверху выкладываем начинку и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25 минут.

