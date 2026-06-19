Быстрые горячие бутерброды "Ням-ням" с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
69
Быстрые горячие бутерброды 'Ням-ням' с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда
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Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для перекуса. Готовить их можно с сыром, тунцем, крабовыми палочками, фаршем.

Быстрые горячие бутерброды "Ням-ням" с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

  • хлеб
  • крабовые палочки
  • сыр любой
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и сыр. Добавьте зелень, специи, перемешайте.

Быстрые горячие бутерброды "Ням-ням" с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.

Быстрые горячие бутерброды "Ням-ням" с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

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