Быстрые горячие бутерброды "Ням-ням" с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда
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Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для перекуса. Готовить их можно с сыром, тунцем, крабовыми палочками, фаршем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- хлеб
- крабовые палочки
- сыр любой
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки и сыр. Добавьте зелень, специи, перемешайте.
2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.
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