Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для перекуса. Готовить их можно с сыром, тунцем, крабовыми палочками, фаршем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

хлеб

крабовые палочки

сыр любой

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и сыр. Добавьте зелень, специи, перемешайте.

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.

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