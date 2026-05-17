Быстрые малосольные огурцы с зеленью и чесноком за час: рецепт самой вкусной, домашней закуски
Малосольные маринованные огурцы – одна из лучших домашних закусок. Готовить их можно со специями, чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов, со специями и маслом.
Ингредиенты на одну порцию:
- Огурцы корнишоны 4-5 шт.
- Соль 1 ч.л
- Чеснок 2 зуб.
- Укроп пучок
- Соевый соус 2 ст.л
- Лимонный сок 1 ст.л.
- Масло 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, порежьте полосками. Зелень измельчите.
2. Добавьте к огурцам зелень, чеснок тертый, специи, масло, сок лимона, соевый соус, перемешайте.
Оставьте мариноваться минимум на 1 час в холодильнике.
