Быстрые малосольные огурцы с зеленью и чесноком за час: рецепт самой вкусной, домашней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
225
Малосольные маринованные огурцы – одна из лучших домашних закусок. Готовить их можно со специями, чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов, со специями и маслом. 

Ингредиенты на одну порцию:

  • Огурцы корнишоны 4-5 шт.
  • Соль 1 ч.л
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Укроп пучок
  • Соевый соус 2 ст.л
  • Лимонный сок 1 ст.л.
  • Масло 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте полосками. Зелень измельчите.

2. Добавьте к огурцам зелень, чеснок тертый, специи, масло, сок лимона, соевый соус, перемешайте. 

Оставьте мариноваться минимум на 1 час в холодильнике.

