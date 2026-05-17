Малосольные маринованные огурцы – одна из лучших домашних закусок. Готовить их можно со специями, чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов, со специями и маслом.

Ингредиенты на одну порцию:

Огурцы корнишоны 4-5 шт.

Соль 1 ч.л

Чеснок 2 зуб.

Укроп пучок

Соевый соус 2 ст.л

Лимонный сок 1 ст.л.

Масло 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте полосками. Зелень измельчите.

2. Добавьте к огурцам зелень, чеснок тертый, специи, масло, сок лимона, соевый соус, перемешайте.

Оставьте мариноваться минимум на 1 час в холодильнике.

