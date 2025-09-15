Бюджетная закуска из крабовых палочек и огурцов: готовится 5 минут
Крабовые палочки – самый бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Они очень хорошо сочетаются со всеми продуктами – а именно овощами, сыром, зеленью, луком.
Видео дня
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски в огурцах с начинкой из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 100 г
- яйцо 1 шт.
- огурец 1 шт.
- йогурт натуральный 2 ст.л.
- крем-сыр 1 ст.л.
- сок лимона 0,5 ч.л.
- зелень, соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурец кружочками — это будет основа тарталеток, а также огурцы можно порезать слайсами.
2. Крабовые палочки и яйцо нарежь мелко. Смешайте их с йогуртом, крем-сыром, лимонным соком, солью и перцем.
3. Выложи смесь на кружочки огурца, укрась зеленью. Подавай сразу или охладите 10 минут в холодильнике!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: