Крабовые палочки – самый бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Они очень хорошо сочетаются со всеми продуктами – а именно овощами, сыром, зеленью, луком.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски в огурцах с начинкой из крабовых палочек.

Ингредиенты:

крабовые палочки 100 г

яйцо 1 шт.

огурец 1 шт.

йогурт натуральный 2 ст.л.

крем-сыр 1 ст.л.

сок лимона 0,5 ч.л.

зелень, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурец кружочками — это будет основа тарталеток, а также огурцы можно порезать слайсами.

2. Крабовые палочки и яйцо нарежь мелко. Смешайте их с йогуртом, крем-сыром, лимонным соком, солью и перцем.

3. Выложи смесь на кружочки огурца, укрась зеленью. Подавай сразу или охладите 10 минут в холодильнике!

