Бюджетная закуска из крабовых палочек и огурцов: готовится 5 минут

Рецепт блюда

Крабовые палочки – самый бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Они очень хорошо сочетаются со всеми продуктами – а именно овощами, сыром, зеленью, луком.

Крабовые палочки для приготовления блюд

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски в огурцах с начинкой из крабовых палочек. 

Что приготовить из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 100 г
  • яйцо 1 шт.
  • огурец 1 шт.
  • йогурт натуральный 2 ст.л.
  • крем-сыр 1 ст.л.
  • сок лимона 0,5 ч.л.
  • зелень, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурец кружочками — это будет основа тарталеток, а также огурцы можно порезать слайсами. 

Основа для блюда

2. Крабовые палочки и яйцо нарежь мелко. Смешайте их с йогуртом, крем-сыром, лимонным соком, солью и перцем.

Приготовление блюда

3. Выложи смесь на кружочки огурца, укрась зеленью. Подавай сразу или охладите 10 минут в холодильнике!

Готовая закуска

