Бризоли – лучшее блюдо из фарша. К тому же готовятся они очень просто и быстро, достаточно все лишь – выбрать удачный фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

фарш 500 г.

специи

лук 1 шт.

круглые вафли

яйца 3 шт.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем натертую луковицу, специи и перемешиваем.

2. Выкладываем на вафлю, накрываем другой вафлей.

3. Затем обмакиваем во взбитые яйца и обжариваем с 2 сторон до готовности.

Подаем со сметаной или соусом!

