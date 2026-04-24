Бюджетные бризоли с мясным фаршем: рецепт вкусного блюда за 10 минут
Бризоли – лучшее блюдо из фарша. К тому же готовятся они очень просто и быстро, достаточно все лишь – выбрать удачный фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- фарш 500 г.
- специи
- лук 1 шт.
- круглые вафли
- яйца 3 шт.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем натертую луковицу, специи и перемешиваем.
2. Выкладываем на вафлю, накрываем другой вафлей.
3. Затем обмакиваем во взбитые яйца и обжариваем с 2 сторон до готовности.
Подаем со сметаной или соусом!
