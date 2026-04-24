Бюджетные бризоли с мясным фаршем: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт блюда

Бризоли – лучшее блюдо из фарша. К тому же готовятся они очень просто и быстро, достаточно все лишь – выбрать удачный фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся элементарно. 

Ингредиенты: 

  • фарш 500 г.
  • специи
  • лук 1 шт.
  • круглые вафли 
  • яйца 3 шт.

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем натертую луковицу, специи и перемешиваем.

2. Выкладываем на вафлю, накрываем другой вафлей.

3. Затем обмакиваем во взбитые яйца и обжариваем с 2 сторон до готовности.

Подаем со сметаной или соусом!

