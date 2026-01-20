Все рецепты
Бюджетные и вкусные бризоли вместо котлет: рецепт блюда с очень вкусной начинкой
Бризоли – одно из самых бюджетных и вкусных домашних блюд, которые могут быть отличной альтернативой котлетам. Готовить из можно с мясным фаршем, а также сыром, рисом, крабовыми палочками и рыбной консервой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рыбных бризолей, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- рис 1 стакан
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- яйцо 1 шт.
- рыбная консерва 1 б.
- сыр 150 г. (не обязательно)
- соль, перец
- вафли 1 п. 8 шт.
- яйца
Способ приготовления:
1. Сделайте зажарку и добавьте ее в вареный рис вместе с консервой.
2. Этой смесью намажьте вафли, порежьте их.
3. Обмокните в яичный кляр, обжарьте до готовности.
