Бризоли – одно из самых бюджетных и вкусных домашних блюд, которые могут быть отличной альтернативой котлетам. Готовить из можно с мясным фаршем, а также сыром, рисом, крабовыми палочками и рыбной консервой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рыбных бризолей, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

рис 1 стакан

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

яйцо 1 шт.

рыбная консерва 1 б.

сыр 150 г. (не обязательно)

соль, перец

вафли 1 п. 8 шт.

яйца

Способ приготовления:

1. Сделайте зажарку и добавьте ее в вареный рис вместе с консервой.

2. Этой смесью намажьте вафли, порежьте их.

3. Обмокните в яичный кляр, обжарьте до готовности.

