Бюджетные и вкусные бризоли вместо котлет: рецепт блюда с очень вкусной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
45
Рецепт блюда

Бризоли – одно из самых бюджетных и вкусных домашних блюд, которые могут быть отличной альтернативой котлетам. Готовить из можно с мясным фаршем, а также сыром, рисом, крабовыми палочками и рыбной консервой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рыбных бризолей, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты: 

  • рис 1 стакан
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • рыбная консерва 1 б. 
  • сыр 150 г. (не обязательно)
  • соль, перец
  • вафли 1 п. 8 шт.
  • яйца

Способ приготовления:

1. Сделайте зажарку и добавьте ее в вареный рис вместе с консервой.

Бюджетные и вкусные бризоли вместо котлет: рецепт блюда с очень вкусной начинкой

2. Этой смесью намажьте вафли, порежьте их.

Бюджетные и вкусные бризоли вместо котлет: рецепт блюда с очень вкусной начинкой

3. Обмокните в яичный кляр, обжарьте до готовности.

Бюджетные и вкусные бризоли вместо котлет: рецепт блюда с очень вкусной начинкой

