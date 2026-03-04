Бризоли – отличная альтернатива котлетам, тефтелям, голубцам. А для яркого вкуса можно добавить твердый сыр, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бризолей, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

вафли

яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)

масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

куриный фарш (филе и бедро) 700 г

морковь 1 шт. большая

лук 2 шт. средние

сметана 2 ст.л.

панировочные сухари 2 ч.л. с горкой

зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок

яйцо 1 шт.

соль 1 ч.л.

черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.

сухой чеснок 1 ч.л.

итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать.

2. Из вафель сформировать заготовки.

3. Кляр яичный: к яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.

4. Окунуть заготовки и обжарить на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

