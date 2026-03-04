Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Бюджетные мясные бризоли по-новому: делимся рецептом идеального блюда вместо котлет

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
609
Рецепт блюда

Бризоли – отличная альтернатива котлетам, тефтелям, голубцам. А для яркого вкуса можно добавить твердый сыр, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бризолей, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

  • вафли
  • яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
  • масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • куриный фарш (филе и бедро) 700 г
  • морковь 1 шт. большая
  • лук 2 шт. средние
  • сметана 2 ст.л.
  • панировочные сухари 2 ч.л. с горкой
  • зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок
  • яйцо 1 шт.
  • соль 1 ч.л.
  • черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.
  • сухой чеснок 1 ч.л.
  • итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать.

2. Из вафель сформировать заготовки.

3. Кляр яичный: к яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.

4. Окунуть заготовки и обжарить на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

