Все рецепты
Бюджетные мясные бризоли по-новому: делимся рецептом идеального блюда вместо котлет
Бризоли – отличная альтернатива котлетам, тефтелям, голубцам. А для яркого вкуса можно добавить твердый сыр, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бризолей, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- вафли
- яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
- масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш (филе и бедро) 700 г
- морковь 1 шт. большая
- лук 2 шт. средние
- сметана 2 ст.л.
- панировочные сухари 2 ч.л. с горкой
- зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок
- яйцо 1 шт.
- соль 1 ч.л.
- черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.
- сухой чеснок 1 ч.л.
- итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать.
2. Из вафель сформировать заготовки.
3. Кляр яичный: к яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.
4. Окунуть заготовки и обжарить на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: