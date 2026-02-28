Духовку очень часто тяжело отмыть без химии. Но, есть эффективные домашние средства, которые с легкостью отмоют даже пригорелый сыр и нагар.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как омыть грязную духовку от жира и нагара.

Народные средства (без жесткой химии)

Сода и уксус

Сделайте пасту из соды и воды (3:1) и нанесите на стенки на 1-12 часов. Затем распылите сверху уксус – реакция (пена) поможет легко убрать нагар.

Паровая баня (гидролиз)

Налейте в противень воду, добавьте лимонную кислоту (50 г) или пару ложек уксуса. Поставьте в разогретую до 150-200°C духовку на 40-50 минут. Пар размягчит жир, и его можно будет просто стереть губкой.

Также на OBOZ.UA сообщалось, для чего нужен маленький ящичек под духовкой.