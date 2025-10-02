Не спешите выбрасывать пригорелые сковороды, ведь их можно очень просто и легко отмыть в домашних условиях всего одним-двумя средствами, такими как сода, уксус.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, как и чем отчистить нагар со сковородок.

Сода и уксус

Насыпьте соду на дно сковороды, добавьте немного уксуса. После химической реакции подождите несколько минут и ототрите мягкой губкой.

Хозяйственное мыло и сода

Натрите хозяйственное мыло, добавьте к 3 литрам горячей воды и 3-5 столовых ложек кальцинированной соды. Окуните сковороду в этот раствор и кипятите на слабом огне в течение 30-60 минут.

Кипячение с моющими средствами

Залейте сковороду водой, добавьте немного соды или моющего средства, доведите до кипения и оставьте на 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем отмыть неприятный рыбный и мясной запах из посуды.