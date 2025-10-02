Чем до блеска отчистить пригорелую сковороду за две минуты: три лучших домашних средства
Не спешите выбрасывать пригорелые сковороды, ведь их можно очень просто и легко отмыть в домашних условиях всего одним-двумя средствами, такими как сода, уксус.
Редакция FoodOboz делится полезной информацией, как и чем отчистить нагар со сковородок.
Сода и уксус
Насыпьте соду на дно сковороды, добавьте немного уксуса. После химической реакции подождите несколько минут и ототрите мягкой губкой.
Хозяйственное мыло и сода
Натрите хозяйственное мыло, добавьте к 3 литрам горячей воды и 3-5 столовых ложек кальцинированной соды. Окуните сковороду в этот раствор и кипятите на слабом огне в течение 30-60 минут.
Кипячение с моющими средствами
Залейте сковороду водой, добавьте немного соды или моющего средства, доведите до кипения и оставьте на 10-15 минут.
