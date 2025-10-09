Сковорода – один из главных кухонных предметов, благодаря которому вы с легкостью и очень быстро приготовить очень много блюд. Но, чтобы сковорода должно прослужила, за ней нужен правильный уход.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть жир и нагар из сковород.

Сода и уксус

Насыпьте немного соды на дно сковороды и добавьте немного уксуса. Смесь начнет бурлить, и вам нужно подождать несколько минут. Химическая реакция растворит нагар, после чего можно будет оттереть сковороду мягкой губкой или щеткой для посуды. Но учитывайте, что такой способ не поможет убрать сильный нагар. Но с его помощью вы сможете достаточно легко избавиться от незначительного нагара и без труда убрать его.

Кока-кола

Сковорода может быть очищена от накипи с помощью этого напитка. Вам нужно залить колу в сковороду и подождать 30-60 минут. Далее с помощью не очень жесткой губки или щетки необходимо оттереть сковороду, снимая пригар внутри. Удалить нагар снаружи сковороды таким способом будет сложнее, но также возможно, если поместить ее в емкость с колой.

