Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего два ингредиента
1 минута
108
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Котлеты – самое простое и сытное блюдо из мясного фарша, которое будет отличным вариантом обеда и ужина. Для сочности добавьте в основу жареный лук, тертый твердый сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с сыром и луком.
Ингредиенты:
- Куриное филе 550-600 г
- Репчатый лук 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Сыр (полутвердый) 80-100 г
- Мука 2 ст. л.
- Соль, черный перец по вкусу
- Сушеный чеснок 1 ч. л.
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Филе нарезаем мелкими кубиками. Лук тоже нарезаем как можно мельче.
2. Смешиваем в миске мясо, лук, яйцо. Добавляем специи, натертый на крупной терке сыр и муку. Тщательно перемешиваем.
3. Выкладываем ложкой на сковороду и жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 4-5 минут под крышкой).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: