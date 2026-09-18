Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
108
Рецепт сочных котлет
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Котлеты – самое простое и сытное блюдо из мясного фарша, которое будет отличным вариантом обеда и ужина. Для сочности добавьте в основу жареный лук, тертый твердый сыр.

Сочные котлеты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с сыром и луком. 

Ингредиенты:

  • Куриное филе 550-600 г
  • Репчатый лук 1 шт.
  • Яйцо 1 шт.
  • Сыр (полутвердый) 80-100 г
  • Мука 2 ст. л.
  • Соль, черный перец по вкусу
  • Сушеный чеснок 1 ч. л.
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарезаем мелкими кубиками. Лук тоже нарезаем как можно мельче.

Фарш для котлет

2. Смешиваем в миске мясо, лук, яйцо. Добавляем специи, натертый на крупной терке сыр и муку. Тщательно перемешиваем.

Сколько жарить котлеты

3. Выкладываем ложкой на сковороду и жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 4-5 минут под крышкой).

Готовые котлеты

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