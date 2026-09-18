Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

Котлеты – самое простое и сытное блюдо из мясного фарша, которое будет отличным вариантом обеда и ужина. Для сочности добавьте в основу жареный лук, тертый твердый сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с сыром и луком.

Ингредиенты:

Куриное филе 550-600 г

Репчатый лук 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Сыр (полутвердый) 80-100 г

Мука 2 ст. л.

Соль, черный перец по вкусу

Сушеный чеснок 1 ч. л.

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарезаем мелкими кубиками. Лук тоже нарезаем как можно мельче.

2. Смешиваем в миске мясо, лук, яйцо. Добавляем специи, натертый на крупной терке сыр и муку. Тщательно перемешиваем.

3. Выкладываем ложкой на сковороду и жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 4-5 минут под крышкой).

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