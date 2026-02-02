Все рецепты
Что добавит в котлеты, чтобы их стало в два раза больше: всего один ингредиент
Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, а вкуснее всего будет, если смешать два вида, например, куриный и свиной. А вместо муки в фарш можно добавить овсяные хлопья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и сытных домашних котлеты с овсяными хлопьями.
Ингредиенты:
- мясо 1 кг.
- лук 1 кг.
- овсяные хлопья 200 г
- яйцо 1 шт.
- майонез 2 ст.л.
- сода 0,5 ч.л.
- соль, перец, чеснок
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте яйца, лук, овсяные хлопья, майонез, специи и фарш нужно выбивать не менее 10 минут.
2. Котлеты обжарьте в большом количестве масла.
3. Морковь в кастрюльку добавьте сырую, а лук на котлеты сверху карамелизированный. Выложите котлеты на морковь, залейте водой с томатной пастой и протушите 20-30 минут.
