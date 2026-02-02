Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, а вкуснее всего будет, если смешать два вида, например, куриный и свиной. А вместо муки в фарш можно добавить овсяные хлопья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и сытных домашних котлеты с овсяными хлопьями.

Ингредиенты:

мясо 1 кг.

лук 1 кг.

овсяные хлопья 200 г

яйцо 1 шт.

майонез 2 ст.л.

сода 0,5 ч.л.

соль, перец, чеснок

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте яйца, лук, овсяные хлопья, майонез, специи и фарш нужно выбивать не менее 10 минут.

2. Котлеты обжарьте в большом количестве масла.

3. Морковь в кастрюльку добавьте сырую, а лук на котлеты сверху карамелизированный. Выложите котлеты на морковь, залейте водой с томатной пастой и протушите 20-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: