Что добавит в котлеты, чтобы их стало в два раза больше: всего один ингредиент

Рецепт котлет

Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, а вкуснее всего будет, если смешать два вида, например, куриный и свиной. А вместо муки в фарш можно добавить овсяные хлопья. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и сытных домашних котлеты с овсяными хлопьями. 

Ингредиенты: 

  • мясо 1 кг.
  • лук 1 кг.
  • овсяные хлопья 200 г
  • яйцо 1 шт.
  • майонез  2 ст.л.
  • сода  0,5 ч.л.
  • соль, перец, чеснок

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте яйца, лук, овсяные хлопья, майонез, специи и фарш нужно выбивать не менее 10 минут.

2. Котлеты обжарьте в большом количестве масла.

3. Морковь в кастрюльку добавьте сырую, а лук на котлеты сверху карамелизированный. Выложите котлеты на морковь, залейте водой с томатной пастой и протушите 20-30 минут.

