На кого не секрет, что во времена СССР обычные граждане испытывали серьезный дефицит продуктов питания. Кое-где, за желаемым куском мяса приходилось выстаивать километровые очереди в надежде его приобрести.

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Одновременно с этим верхушка Советского союза даже не задумывалась над этой проблемой, ведь у них на столах всегда находились элитные, по меркам тех времен, продукты питания. Чем именно питалась верхушка СССР в то время, пока граждане стояли в очередях, рассказывает FoodOboz.

Оказывается, даже во времена нехватки продуктов питания на территории СССР можно было найти отдельные парники и поля, на которых выращивались экологически чистые овощи и злаковые культуры. Кроме этого, на многих комбинатах работали специальные закрытые цеха, где производилась исключительно элитная продукция.

Для того чтобы советская элита не оставалась голодной, существовал специальный каталог продуктов питания. Кто-то из членов Политбюро мог позвонить по телефону и заказать необходимые для него продукты. Интересно, что делать заказы имели право только член семьи и поручить это дело домработнице было невозможно.

Чаще всего, список заказанных продуктов выглядел следующим образом: килограмм телятины, молочные сосиски, конфеты, несколько палочек колбасы, баночка икры, коньяк или грузинское вино. Также можно было заказать мандарины или ананасы. Интересно, что все эти продукты можно было приобрести дешевле рыночной цены. Так, например, во всем СССР стоимость одного килограмма мяса составляла 1,9 рубля, но, приобретя его через каталог, продукт обходился всего 1,2 рубля.

Раньше OBOZ.UA уже рассказывал о продуктах, которых никогда не существовало в СССР.