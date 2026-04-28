Самый простой, вкусный и легкий вариант перекуса – трубочки или конвертики из лаваша. Готовить из можно с любой начинкой: сыр, овощи, зелень, мясо, фарш.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусны трубочек с сыром, колбасой, которые готовятся 5 минут.

Ингредиенты:

лаваш

колбаса

сыр

зелень

помидоры

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, добавьте зелень, специи, помидоры кубиком.

2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте на сухой сковороде.

