Что оригинального приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 2 минуты
Самый простой, вкусный и легкий вариант перекуса – трубочки или конвертики из лаваша. Готовить из можно с любой начинкой: сыр, овощи, зелень, мясо, фарш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусны трубочек с сыром, колбасой, которые готовятся 5 минут.
Ингредиенты:
- лаваш
- колбаса
- сыр
- зелень
- помидоры
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, колбасу, добавьте зелень, специи, помидоры кубиком.
2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
