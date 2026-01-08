Что полезного приготовить из яиц и хлеба для завтрака и перекуса: рецепт сытного и бюджетного блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт тостов

Куриные яйца, хлеб, сыр и ветчина – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусных горячих бутербродов и тостов. Готовить такие блюда можно как в духовке, так и на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с омлетом, ветчиной и овощами. 

Ингредиенты:

  • яйца 
  • хлеб
  • зелень
  • овощи
  • крем-сыр или твердый 
  • ветчина, бекон
  • специи – соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца со специями и вылейте на горячую сковороду.

2. Сверху выложите хлеб, дайте яйцам немного поджариться и переверните.

3. Добавьте сверху зелень, сыр, бекон, сверните пополам и разрежьте.

