Все рецепты
Что полезного приготовить из яиц и хлеба для завтрака и перекуса: рецепт сытного и бюджетного блюда за 2 минуты
Куриные яйца, хлеб, сыр и ветчина – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусных горячих бутербродов и тостов. Готовить такие блюда можно как в духовке, так и на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с омлетом, ветчиной и овощами.
Ингредиенты:
- яйца
- хлеб
- зелень
- овощи
- крем-сыр или твердый
- ветчина, бекон
- специи – соль, перец
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца со специями и вылейте на горячую сковороду.
2. Сверху выложите хлеб, дайте яйцам немного поджариться и переверните.
3. Добавьте сверху зелень, сыр, бекон, сверните пополам и разрежьте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: