Куриные яйца, хлеб, сыр и ветчина – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусных горячих бутербродов и тостов. Готовить такие блюда можно как в духовке, так и на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с омлетом, ветчиной и овощами.

Ингредиенты:

яйца

хлеб

зелень

овощи

крем-сыр или твердый

ветчина, бекон

специи – соль, перец

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца со специями и вылейте на горячую сковороду.

2. Сверху выложите хлеб, дайте яйцам немного поджариться и переверните.

3. Добавьте сверху зелень, сыр, бекон, сверните пополам и разрежьте.

