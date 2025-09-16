У многих хозяек случается ситуация, когда после открытия холодильника ощущается посторонний запах, даже если все продукты свежие. Это может испортить настроение и желание готовить. На самом деле существует простой способ быстро нейтрализовать неприятный аромат без использования специальной химии.

Для этого достаточно приготовить небольшую домашнюю смесь из доступных ингредиентов. Она работает как природный абсорбент и подходит для регулярного использования.

Редакция FoodOboz расскажет, что поможет нейтрализовать плохой запах в холодильнике.

Что нужно для смеси:

2 ст.л. соли

2 ст.л. соды

1 ч.л. гвоздики

2 ст.л. зубной пасты

несколько капель эфирного масла лаванды

Как приготовить и применять:

1. Смешайте все ингредиенты до однородной массы и сформируйте несколько небольших шариков.

2. Заверните их в кусочки фольги, сделайте зубочисткой несколько проколов и положите на полку холодильника.

3. Уже через несколько часов посторонние запахи исчезнут, а в камере останется легкий приятный аромат.

4. Такие ароматные шарики можно обновлять раз в несколько недель. Они хорошо работают не только в холодильнике, но и у раковины или в других местах, где появляется запах влаги. Простой лайфхак поможет надолго забыть о проблеме без дополнительных затрат.

