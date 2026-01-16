Лаваш – универсальный продукт, который может быть как основой, так и дополнительным ингредиентом в блюдах. Стоит отметить, что лаваш можно очень просто приготовить из муки и воды.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, которое готовится 10 минут.

Ингредиенты:

тунец 1 баночка

маринованные или соленые огурцы 50 г

крем-сыр Philadelphia с зеленью 1 ст.л.

зелень

твердый сыр или моцарелла

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурцы, добавьте тунец, крем-сыр, зелень и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и можно есть.

Но также его можно поджарить, но это не обязательно, ведь на вкус блюда это никак не влияет.

