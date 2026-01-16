Все рецепты
Что приготовить без света и газа: рецепт блюда из лаваша для завтрака и перекуса
Лаваш – универсальный продукт, который может быть как основой, так и дополнительным ингредиентом в блюдах. Стоит отметить, что лаваш можно очень просто приготовить из муки и воды.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, которое готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- тунец 1 баночка
- маринованные или соленые огурцы 50 г
- крем-сыр Philadelphia с зеленью 1 ст.л.
- зелень
- твердый сыр или моцарелла
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурцы, добавьте тунец, крем-сыр, зелень и перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и можно есть.
Но также его можно поджарить, но это не обязательно, ведь на вкус блюда это никак не влияет.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: