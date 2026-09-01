Что приготовить из куриного фарша: рецепт сытных "конвертиков" с сырной начинкой

Куриный фарш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных котлет, а также "конвертиков" с разными начинками. Стоит отметить, что его можно сделать из куриного филе, а также филе бедра, так блюда из него будут сочными.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытных "конвертиков" из куриного фарша, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

соль, перец, любимые специи

крем-сыр

1 помидор

горсть шпината

твердый сыр

1 яйцо (для смазывания)

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Из куриного фарша сформируйте "кармашек". Наполните его крем-сыром, шпинатом, помидором и твердым сыром (или любой другой любимой начинкой).

2. Смажьте сверху яйцом, посыпьте панировочными сухарями и запекайте при 220C примерно 25-30 минут, до появления румяной корочки.

Подавайте со свежим овощным салатом и вкусный, сытный ужин готов!

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