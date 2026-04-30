Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся легким рецептом хрустящих конвертиков
Самый простой продукт для приготовления вкусных, легких и сытных блюд – лаваш. Из него получатся вкусные трубочки с разными начинками, а также пицца, шаурма.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр моцарелла
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте порезанную зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
