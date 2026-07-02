Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом хрустящих трубочек с сыром
1 минута
1,8 т.
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из лаваша можно приготовить полезные чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью для перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
- помидоры
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи, помидоры нарезанные кубиком.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте без масла.
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