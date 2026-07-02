Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом хрустящих трубочек с сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом хрустящих трубочек с сыром
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из лаваша можно приготовить полезные чипсы. 

Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом хрустящих трубочек с сыром

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью для перекуса. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень
  • помидоры
  • специи 

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи, помидоры нарезанные кубиком.

Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом хрустящих трубочек с сыром

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте без масла.

Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом хрустящих трубочек с сыром

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты