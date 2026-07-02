Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из лаваша можно приготовить полезные чипсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью для перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

зелень

помидоры

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи, помидоры нарезанные кубиком.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте без масла.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: