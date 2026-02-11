Лаваш – идеальная основа для разных простых и быстрых блюд. Среди самых элементарных – трубочки, булочки, "конвертики" с разными закусками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

помидор ветчина

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, ветчину порежьте, помидор кубиком.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните произвольно.

3. Обжарьте на сухой сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: