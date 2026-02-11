Все рецепты
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда, которое никогда не надоедает
Лаваш – идеальная основа для разных простых и быстрых блюд. Среди самых элементарных – трубочки, булочки, "конвертики" с разными закусками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- помидор ветчина
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, ветчину порежьте, помидор кубиком.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните произвольно.
3. Обжарьте на сухой сковороде.
