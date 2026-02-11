Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда, которое никогда не надоедает

Лаваш – идеальная основа для разных простых и быстрых блюд. Среди самых элементарных – трубочки, булочки, "конвертики" с разными закусками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из лаваша. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • помидор ветчина

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, ветчину порежьте, помидор кубиком. 

2. Выложите начинку на лаваш, сверните произвольно.

3. Обжарьте на сухой сковороде. 

