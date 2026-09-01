Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда из лаваша
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Самый простой и вкусный продукт и идеальная альтернатива теста – для приготовления вкусных закусок, пиццы, пирогов, запеканок – лаваш.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр твердый
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Лаваш с сыром

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Готовое блюдо

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