Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 5 минут
1 минута
1,5 т.
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Самый простой и вкусный продукт и идеальная альтернатива теста – для приготовления вкусных закусок, пиццы, пирогов, запеканок – лаваш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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