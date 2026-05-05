Все рецепты
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих конвертиков с вкусной начинкой
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для сытного и быстрого перекуса, идеальным вариантом будет лаваш с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
- авокадо
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте авокадо и зелень, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: