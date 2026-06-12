Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек с сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
279
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек с сыром
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных блюд для перекуса, а также десертов, например, "Наполеона".

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек с сыром

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте измельченную зелень, перемешайте.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек с сыром

2. Выложите начинку, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек с сыром

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