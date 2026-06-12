Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек с сыром
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных блюд для перекуса, а также десертов, например, "Наполеона".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте измельченную зелень, перемешайте.
2. Выложите начинку, сверните и обжарьте.
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