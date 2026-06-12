Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных блюд для перекуса, а также десертов, например, "Наполеона".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте измельченную зелень, перемешайте.

2. Выложите начинку, сверните и обжарьте.

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