Все рецепты
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного блюда за 2 минуты
Лаваш – идеальная основа для вкусных трубочек, рулетов, а также пиццы, десертов. Еще из лаваша получится очень вкусный, ленивый "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- овощи, можно авокадо
- листья салата
- соус чесночный
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте соусом, выложите сыр, овощи, листья салата.
2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: