Лаваш – идеальная основа для вкусных трубочек, рулетов, а также пиццы, десертов. Еще из лаваша получится очень вкусный, ленивый "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

овощи, можно авокадо

листья салата

соус чесночный

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте соусом, выложите сыр, овощи, листья салата.

2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.

