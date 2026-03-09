Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для вкусных трубочек, рулетов, а также пиццы, десертов. Еще из лаваша получится очень вкусный, ленивый "Наполеон".

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного блюда за 2 минуты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • овощи, можно авокадо
  • листья салата
  • соус чесночный 

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте соусом, выложите сыр, овощи, листья салата.



2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.



