Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 2 минуты
Лаваш – универсальный продукт, который можно есть без лишних продуктов, а также он может быть основой для вкусных закусок, рулетов с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из лаваша, с сыром и овощами.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- овощи
- зелень
Способ приготовления:
1. На раскаленную сухую сковородку выложите лаваш, сверху сыр, овощи и зелень, сверните и обжарьте до золотистости.
Разрежьте пополам и подавайте!
