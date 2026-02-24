Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт блюда

Лаваш – универсальный продукт, который можно есть без лишних продуктов, а также он может быть основой для вкусных закусок, рулетов с разными начинками.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 2 минуты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из лаваша, с сыром и овощами.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • овощи
  • зелень

Способ приготовления:

1. На раскаленную сухую сковородку выложите лаваш, сверху сыр, овощи и зелень, сверните и обжарьте до золотистости.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 2 минуты

Разрежьте пополам и подавайте!

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 2 минуты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты