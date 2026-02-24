Лаваш – универсальный продукт, который можно есть без лишних продуктов, а также он может быть основой для вкусных закусок, рулетов с разными начинками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из лаваша, с сыром и овощами.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

овощи

зелень

Способ приготовления:

1. На раскаленную сухую сковородку выложите лаваш, сверху сыр, овощи и зелень, сверните и обжарьте до золотистости.

Разрежьте пополам и подавайте!

