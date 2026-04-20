Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 5 минут
Лаваш – самая лучшая основа для приготовления вкусных и сытных блюд. Стоит отметить, что из лаваша получатся вкусные рулетики с разными начинками, пироги и пицца.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из лаваша, сыра и авокадо, которое готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- авокадо
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, разомните авокадо.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните, обжарьте на сухой сковороде.
