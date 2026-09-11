Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с начинкой
1 минута
3,4 т.
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Лаваш – простой, но очень вкусный продукт для приготовления вкусных трубочек, запеканок, пирогов, булочек. А еще из лаваша получатся вкусные, полезные чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с вкусной, сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- моцарелла
- помидоры
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте помидоры, зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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