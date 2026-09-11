Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с начинкой

Лаваш – простой, но очень вкусный продукт для приготовления вкусных трубочек, запеканок, пирогов, булочек. А еще из лаваша получатся вкусные, полезные чипсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с вкусной, сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

моцарелла

помидоры

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте помидоры, зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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