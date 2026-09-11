Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,4 т.
Рецепт трубочек из лаваша
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Лаваш – простой, но очень вкусный продукт для приготовления вкусных трубочек, запеканок, пирогов, булочек. А еще из лаваша получатся вкусные, полезные чипсы.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с вкусной, сырной начинкой. 

Ингредиенты:

  • лаваш 
  • моцарелла
  • помидоры
  • зелень
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте помидоры, зелень.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты