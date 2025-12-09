Что приготовить из лаваша для перекуса: самый легкий рецепт сытного блюда
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных трубочек с разными начинками, а также пиццы и даже десертов. Еще из лаваша можно делать разные закуски и даже десерты, например "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных сосисок в лаваше с сухарями.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт.
- Сосиски с маслом – 6 шт.
- Сыр
- Яйца – 2 шт.
- Панко сухари – 100 г
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Разрежьте лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром. Положите сыр, сосиску и заверните в рулет.
2. Взбейте яйца в миске. Окуните каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панко.
3. Разогрейте сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).
Выложите готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!
