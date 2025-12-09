Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных трубочек с разными начинками, а также пиццы и даже десертов. Еще из лаваша можно делать разные закуски и даже десерты, например "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных сосисок в лаваше с сухарями.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

Сосиски с маслом – 6 шт.

Сыр

Яйца – 2 шт.

Панко сухари – 100 г

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Разрежьте лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром. Положите сыр, сосиску и заверните в рулет.

2. Взбейте яйца в миске. Окуните каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панко.

3. Разогрейте сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).

Выложите готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!

