Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сытных блюд в виде рулетов, булочек, трубочек и конвертиков с разными начинками. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить просто из муки и воды.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, сыра и авокадо.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

авокадо

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш авокадо, сверху сыр. Сложите конвертиком.

2. Обжарьте на сухой сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: