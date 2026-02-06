Все рецепты
Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: рецепт блюда за 2 минуты
Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сытных блюд в виде рулетов, булочек, трубочек и конвертиков с разными начинками. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить просто из муки и воды.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, сыра и авокадо.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- авокадо
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш авокадо, сверху сыр. Сложите конвертиком.
2. Обжарьте на сухой сковороде.
