Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: рецепт блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,7 т.
Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: рецепт блюда за 2 минуты

Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сытных блюд в виде рулетов, булочек, трубочек и конвертиков с разными начинками. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить просто из муки и воды.

Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: рецепт блюда за 2 минуты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, сыра и авокадо.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • авокадо

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш авокадо, сверху сыр. Сложите конвертиком.

Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: рецепт блюда за 2 минуты

2. Обжарьте на сухой сковороде.

Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: рецепт блюда за 2 минуты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты