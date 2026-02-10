Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного и легкого блюда за 10 минут
Трубочки из лаваша — это быстрая и вкусная закуска, которую можно приготовить с разнообразными солеными или сладкими начинками, а затем обжарить на сковороде или запечь в духовке для получения хрустящей корочки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких трубочек из лаваша, с сыром и укропом.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш
- Сыр любой
- Сметана 15: 2-3 ст. л.
- Укроп или другая зелень 1 пучок
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- Масло (подсолнечное или сливочное масло) для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, зелень мелко нарежьте, смешайте все ингредиенты в миске, добавьте сметану, соль и перец.
2. Разрежьте лаваш на прямоугольники или полоски нужного размера, выложите небольшое количество начинки на край каждой полоски лаваша. Аккуратно и плотно заверните лаваш, формируя трубочку.
3. Обжарьте на сковороде или выложите трубочки на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом, и запекайте при температуре 180-200°C около 15-20 минут до румяности!
