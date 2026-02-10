Трубочки из лаваша — это быстрая и вкусная закуска, которую можно приготовить с разнообразными солеными или сладкими начинками, а затем обжарить на сковороде или запечь в духовке для получения хрустящей корочки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких трубочек из лаваша, с сыром и укропом.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш

Сыр любой

Сметана 15: 2-3 ст. л.

Укроп или другая зелень 1 пучок

Соль и черный молотый перец по вкусу

Масло (подсолнечное или сливочное масло) для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, зелень мелко нарежьте, смешайте все ингредиенты в миске, добавьте сметану, соль и перец.

2. Разрежьте лаваш на прямоугольники или полоски нужного размера, выложите небольшое количество начинки на край каждой полоски лаваша. Аккуратно и плотно заверните лаваш, формируя трубочку.

3. Обжарьте на сковороде или выложите трубочки на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом, и запекайте при температуре 180-200°C около 15-20 минут до румяности!

