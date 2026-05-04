Что приготовить из лаваша для завтрака: рецепт хрустящих трубочек с сыром за 5 минут
Лаваш, сыр и зелень – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных трубочек, запеканок и всего за 10 минут.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром, овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр моцарелла
- зелень
- помидоры
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте кубиком порезанный помидор и зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
