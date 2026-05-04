Лаваш, сыр и зелень – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных трубочек, запеканок и всего за 10 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром, овощами и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр моцарелла

зелень

помидоры

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте кубиком порезанный помидор и зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

