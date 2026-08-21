Что приготовить из лаваша для завтрака за 2 минуты: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Рецепт трубочек из лаваша
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Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких блюд для завтрака и перекуса. Из лаваша можно делать даже десерты, торты, выпечку.

Закуска из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Сырная начинка

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Трубочки из лаваша

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