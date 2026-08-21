Что приготовить из лаваша для завтрака за 2 минуты: делимся рецептом
1 минута
2,2 т.
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Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких блюд для завтрака и перекуса. Из лаваша можно делать даже десерты, торты, выпечку.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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