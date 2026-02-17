Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: делимся самым простым рецептом

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, легких и сытных блюд для перекуса и завтрака. Готовить из лаваша можно вкусный "Наполеон", шаурму, лазанью и даже салаты, трубочки с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясным фаршем и зеленью.

Ингредиенты:

  • круглый лаваш
  • фарш любой (куриный)
  • соль, перец по вкусу
  • сыр
  • микс зелени
  • болгарский перец
  • соус (сметана+майонез+горчица)

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите фарш, разровняйте и обжарьте.

2. После добавьте сыр, соус, перец, зелень. Обжарьте.

3. Сверните и разрежьте пополам.

