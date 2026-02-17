Все рецепты
Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: делимся самым простым рецептом
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, легких и сытных блюд для перекуса и завтрака. Готовить из лаваша можно вкусный "Наполеон", шаурму, лазанью и даже салаты, трубочки с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясным фаршем и зеленью.
Ингредиенты:
- круглый лаваш
- фарш любой (куриный)
- соль, перец по вкусу
- сыр
- микс зелени
- болгарский перец
- соус (сметана+майонез+горчица)
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите фарш, разровняйте и обжарьте.
2. После добавьте сыр, соус, перец, зелень. Обжарьте.
3. Сверните и разрежьте пополам.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: