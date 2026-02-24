Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное и сытное блюдо из фарша, но без заморочек, идеальным вариантом будут тако с сыром и мясной начинкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из тортильи и мясного фарша.

Ингредиенты:

тортилья "тако"

фарш 500 г

лук 1 шт.

болгарский перец 1 шт.

кукуруза консервированная 1 б

соль, перец

паприка

сухой чеснок

томатный соус 2 ст.л

сыр 200 г

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш с овощами, добавьте специи и кетчуп.

2. Наполните начинкой тортильи, сверху присыпьте твердым сыром и запекайте 7-10 минут при 200С.

