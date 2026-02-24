Все рецепты
Что приготовить из лаваша и фарша: рецепт очень сытного и вкусного блюда
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное и сытное блюдо из фарша, но без заморочек, идеальным вариантом будут тако с сыром и мясной начинкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из тортильи и мясного фарша.
Ингредиенты:
- тортилья "тако"
- фарш 500 г
- лук 1 шт.
- болгарский перец 1 шт.
- кукуруза консервированная 1 б
- соль, перец
- паприка
- сухой чеснок
- томатный соус 2 ст.л
- сыр 200 г
Способ приготовления:
1. Обжарьте фарш с овощами, добавьте специи и кетчуп.
2. Наполните начинкой тортильи, сверху присыпьте твердым сыром и запекайте 7-10 минут при 200С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: