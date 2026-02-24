Что приготовить из лаваша и фарша: рецепт очень сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное и сытное блюдо из фарша, но без заморочек, идеальным вариантом будут тако с сыром и мясной начинкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из тортильи и мясного фарша. 

Ингредиенты:

  • тортилья "тако"
  • фарш 500 г
  • лук 1 шт.
  • болгарский перец 1 шт.
  • кукуруза консервированная 1 б
  • соль, перец
  • паприка
  • сухой чеснок
  • томатный соус 2 ст.л
  • сыр 200 г

Способ приготовления: 

1. Обжарьте фарш с овощами, добавьте специи и кетчуп.

2. Наполните начинкой тортильи, сверху присыпьте твердым сыром и запекайте 7-10 минут при 200С.

