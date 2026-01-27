Все рецепты
Что приготовить из лаваша и фарша: самый простой рецепт блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных блюд, среди которых – тако, трубочки, запеканки, пироги, булочки. Важно отметить, что лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из лаваша и мясного фарша.
Ингредиенты:
- мини лаваш
- фарш любой
- сыр твердый
- соль, перец
- огурец
- помидор
- капуста
- соус
Для соуса:
- сметана
- майонез
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш фаршем, обжарьте.
2. После смажьте соусом, сверху выложите овощи, капусту.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: