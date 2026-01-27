Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных блюд, среди которых – тако, трубочки, запеканки, пироги, булочки. Важно отметить, что лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из лаваша и мясного фарша.

Ингредиенты:

мини лаваш

фарш любой

сыр твердый

соль, перец

огурец

помидор

капуста

соус

Для соуса:

сметана

майонез

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш фаршем, обжарьте.

2. После смажьте соусом, сверху выложите овощи, капусту.

