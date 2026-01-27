Что приготовить из лаваша и фарша: самый простой рецепт блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных блюд, среди которых – тако, трубочки, запеканки, пироги, булочки. Важно отметить, что лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из лаваша и мясного фарша. 

Ингредиенты:

  • мини лаваш
  • фарш любой
  • сыр твердый
  • соль, перец
  • огурец
  • помидор
  • капуста
  • соус

Для соуса:

  • сметана
  • майонез
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш фаршем, обжарьте.

2. После смажьте соусом, сверху выложите овощи, капусту.

